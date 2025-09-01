ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отново приковаха погледите и има защо
Красиви като приказни герои
Той заложи на класически черен смокинг и както винаги, излъчвайки дълбока увереност и сериозност. Най-голямо внимание обаче привлече появата на съпругата му Амал. Елегантна и стилна, тя бе избрала ярка лилава рокля с драматична дълга опашка и изчистени златни аксесоари, които придадоха още повече блясък на визията ѝ. Двамата не скриха нежните жестове помежду си, което превърна излизането им на червения килим в една от най-зрелищните и коментирани сцени на вечерта.
По-рано през деня режисьорът на филма Ноа Баумбах обясни отсъствието на актьора от предварителните събития с думите: "Дори и филмовите звезди понякога се разболяват.“ Очевидно обаче здравословният проблем не попречи на Клуни да се наслади на премиерата. Филмът "Jay Kelly“ беше приет изключително добре, с бурни аплдисменти, които продължиха десетина минути. Историята проследява живота на популярен актьор, който тръгва на пътуване из Европа с личния си мениджър, изправен пред въпроси за идентичността и смисъла на славата.
След представянето си във Венеция филмът ще бъде показан и на други престижни фестивали, преди да излезе на голям екран през ноември, пише Ladyzone.bg.
