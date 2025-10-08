Отварят първата курортна болница в Китай

© Макао - град, който изпревари Лас Вегас още преди близо две десетилетия като най-големия хазартен център в света, сега се стреми да се утвърди и като водеща дестинация за здравен туризъм, предава BBC.



В понеделник специалният административен район на Китай откри първата си курортна болница, която предлага здравни прегледи, козметични процедури и е оборудвана с високотехнологични скенери. Всичко това е част от луксозните медицински услуги на болницата.



Съоръжението се намира в Studio City в Макао, казино и развлекателен курорт с холивудска тематика, собственост на базираната в Хонконг Melco Resorts and Entertainment.



Проектът има за цел да насърчи здравния туризъм в Макао, да създаде нови работни места и да обедини здравеопазването и развлечението под един покрив, заяви главният изпълнителен директор на курортната верига Лорънс Хо, цитиран от медията.



Съоръжението е открито в партньорство с болницата iRad, частна здравна група в Хонконг, специализирана в ЯМР (магнитно-резонансна томография) сканирания.



"Революционната" концепция има за цел да привлече регионалните и чуждестранните посетители, насърчавайки по-дългите престои и по-високите разходи в курорта и града, се казва в изявление на Melco Resorts.



"Проектът за болницата се вписва в плановете за икономическата диверсификация на Макао", казва Хо.



Според пазарните оценки световната индустрия за здравния туризъм се оценява на десетки милиарди долари и се очаква да нарасне значително през следващото десетилетие.



Азия се утвърждава като основен център за здравния туризъм, като богати пациенти се насочват към Южна Корея за козметичните си операции и към частните болници в Сингапур за напредналите медицински лечения.



Индийските болници също са популярни дестинации, предлагайки по-евтини лечения в сравнение със западните страни.



Междувременно Турция стана известна с достъпните си медицински процедури, включително трансплантации и стоматология.