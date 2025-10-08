ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Отварят първата курортна болница в Китай
В понеделник специалният административен район на Китай откри първата си курортна болница, която предлага здравни прегледи, козметични процедури и е оборудвана с високотехнологични скенери. Всичко това е част от луксозните медицински услуги на болницата.
Съоръжението се намира в Studio City в Макао, казино и развлекателен курорт с холивудска тематика, собственост на базираната в Хонконг Melco Resorts and Entertainment.
Проектът има за цел да насърчи здравния туризъм в Макао, да създаде нови работни места и да обедини здравеопазването и развлечението под един покрив, заяви главният изпълнителен директор на курортната верига Лорънс Хо, цитиран от медията.
Съоръжението е открито в партньорство с болницата iRad, частна здравна група в Хонконг, специализирана в ЯМР (магнитно-резонансна томография) сканирания.
"Революционната" концепция има за цел да привлече регионалните и чуждестранните посетители, насърчавайки по-дългите престои и по-високите разходи в курорта и града, се казва в изявление на Melco Resorts.
"Проектът за болницата се вписва в плановете за икономическата диверсификация на Макао", казва Хо.
Според пазарните оценки световната индустрия за здравния туризъм се оценява на десетки милиарди долари и се очаква да нарасне значително през следващото десетилетие.
Азия се утвърждава като основен център за здравния туризъм, като богати пациенти се насочват към Южна Корея за козметичните си операции и към частните болници в Сингапур за напредналите медицински лечения.
Индийските болници също са популярни дестинации, предлагайки по-евтини лечения в сравнение със западните страни.
Междувременно Турция стана известна с достъпните си медицински процедури, включително трансплантации и стоматология.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 47
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:08 / 08.10.2025
Числото 8 показва правилния път на 4 зодии
08:59 / 08.10.2025
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:01 / 07.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие"
16:49 / 07.10.2025
Възход и падение на победителите от Big Brother
13:33 / 07.10.2025
Джордж Клуни: Беше еднократен глупав момент, нищо повече
11:47 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета