Шарън Озбърн разкри леко обезпокояващ случай, възникнал след смъртта на съпруга й. В последния епизод на семейния подкаст тя сподели, че жена е убедена, че е тайната дъщеря на Ози Озбърн и дори изпратила изрезки от нокти, коса и кръв, настоявайки за ДНК тест.Рок легендата, известен като Принца на мрака, почина от сърдечна недостатъчност на 22 юли в дома си в Бъкингамшир. Той беше на 76 години и само две седмици преди смъртта си изнесе прощален концерт с Black Sabbath във "Вила Парк" в Бирмингам."Имаше много луди хора, които твърдяха, че говорят с татко от гроба", разказа и по-малката му дъщеря Кели. По думите й жената, претендираща да е негова дъщеря, е "напълно убедена" в това и настоява за генетичен тест.Ози Озбърн има шест деца: три от първия си брак и три от брака си с Шарън. Първата му съпруга е Телма Райли, за която се жени през 1971 г., след като я среща в нощен клуб в Бирмингам. Двамата имат две деца - Джесика и Луис, а рокаджията осиновява и петгодишния Елиът, който е син на Телма от предишна връзка.В подкаста Шарън говори и за последните месеци от живота на Ози. Тя разкри, че тежко падане е усложнило допълнително състоянието му: "Още през декември ми каза, че не се чувства добре след като падна вкъщи. Оплакваше се от силни болки в гърба. Веднага отидохме в болница."Синът му Джак допълни, че баща му никога не се е оплаквал, но било очевидно, че изпитва сериозен дискомфорт. "Постоянно беше на лекарства", сподели той.Шарън разказа още, че Ози е прекарал и пневмония, заради която е бил хоспитализиран за известно време, пише dir.bg.