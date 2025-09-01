Новини
PR или истинска любов - тя е на 58, той на 73
Автор: Екип Burgas24.bg 08:54
©
Пиар спектакъл или реалност? Каква е истината зад романтичните кадри между Памела Андерсън и Лиъм Нийсън? 

По време на премиерата на филма "The Naked Gun“ 58-годишната Памела Андерсън и 73-годишният Лиъм Нийсън демонстрираха очевидна близост пред камерите. Всъщност обаче е ставало дума за добре режисиран пиар спектакъл, а не за истинска любов, съобщава TMZ. Малко след това обаче People публикуваха напълно различна версия — че връзката им е реална и искрена. Каква е истината?

Памела Андерсън и Лиъм Нийсън

Слуховете започват по време на премиерата на филма "The Naked Gun“, когато Памела Андерсън и Лиъм Нийсън демонстрират близост на червения килим.

Изказванията на Нийсън, че е "лудо влюбен“ и комплиментите към Памела, допълнително подхранват коментарите в публичното пространство.

Телевизионният момент в шоуто "Today“, където двамата почти се целуват, става много популярен и привлича вниманието на феновете.

TMZ публикува версията, че романтичните отношения между двамата са пиар трик, измислен от студио "Paramount“ и техните PR екипи.

People отговаря с противоположна позиция, като твърди, че връзката е искрена и започнала още по време на снимките.

На премиерата в Ню Йорк двамата дори представят своите синове, което изглежда като знак за по-голяма близост.

Синът на Нийсън споделя в телевизионен ефир, че харесва Памела, което още повече подкрепя хипотезата за реална връзка.

Източници цитирани от TMZ, сочат, че историята между Пам и Лиъм е била създадена от PR‑екипите на актьорите и от Paramount по време на снимките през пролетта на 2024 г. След края на продукцията през юни 2024 двамата нямали никакъв контакт до средата на юли 2025 г.

Дори и сцените от типа "Пам мисли, че пече хляб и мъфини за Лиъм“ били част от сценарий — изпълнено по роли, а не истински жестове. Съобщава се, че двете звезди никога не вечеряли насаме — винаги е имало асистенти или PR‑екипи на масата, което допълнително подхранва съмненията за тяхната любовна история.

От друга страна, People цитира източници близки до актьорите, които категорично отричат слуховете за пиар или заблуда на последователите и феновете.

"Всичко между тях е искрено. Нито един от тях няма нужда от подобна реклама“, казват запознати според изданието.

Източниците описват връзката като романтична, в начален етап, изпълнена с обич, а не натрапена измислица. Изданието допълва, че романтиката между двамата започнала още по време на снимките на "The Naked Gun“, продължила със спонтанна химия по време на премиерата в Ню Йорк, където двамата представили своите синове – жест, показващ семейна близост.

Други медии, като Page Six и Fox News, предлагат по-умерена версия на историята между Пам и Лиъм. Според тях между двамата има силна връзка, но тя не е прераснала в романтични отношения. Запознати споделят, че е възможно да има "нещо повече“, но в крайна сметка всичко се случва в рамките на искрените отношения помежду им.



