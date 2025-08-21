Пак е без гадже

© Виктор от "Биг брадър“ се оказа зарязан отново. Последното момиче, с което излиза от няколко месеца, го е оставило и бургазлията е сам и с разбито сърце.



"Винаги търся любовта, но много често се разочаровам. Наскоро излизах с едно момиче, но ми каза, че имам хронично заболяване. Разделихме се. Не мисля, че е права“, признава Ангелов, който се превърна в един от колоритните образи в риалитито.



Мачото се прочу като най-емоционалния участник в миналогодишния "Биг брадър“. Виктор стана известен предимно със сълзите, които проля пред камерата за бившата гимнастичка Теодора Янева, по-известна като Беба.



След като тунингованата мацка не откликна на чувствата му, бургазлията продължи да търси голямата любов. Засега неуспешно. Въпреки това Виктор не се е отказа! Бургазлията да вярва, че ще намери правилната за него жена, и макара да е упрекван от мнозина, че е много лекомислен, продължава да я търси.



"Гоня любовта, а тя бяга от мен. Въпреки това вярвам, че я има. Това, че не съм най-добрият пример в момента, не значи, че е няма“, казва Виктор.



Като бил малък родителите му се разделили, след това отново се събрали, но Ангелов има травма от времето, когато не са били заедно.



"Ще направя всичко възможно моите деца да не живеят живота, които съм , живял аз. Искам да намеря жена, с която да остана до края. За мен любовта е най-чистата форма на света като цяло. За мен тя е всичко, движеща сила. Вярвам, че има вечни връзки. Вярвам. Бях много близо до тази любов и продължавам да мечтая за нея и да следвам пътя си“, допълва Виктор. През последната година около бургазлията се завъртяха няколко известни девойки, но нито една от тях не се оказа точната жена за него. След сериозна равносметка Виктор вече много добре знае какво търси.



"Три неща търся. Първо, приятелство, второ, да си пасваме сексуално и трето, да не ми режат крилата. Не искам да ми спира развитието. Това са три елементарни неща. Не искам толкова много и вярвам, че един ден ще го намеря“, обяснява риалити звездата, пише HotArena.