За пореден път една от най-колоритните участнички в новия сезон на "Ергенът“ – Санта Китана, скандализира публиката, съобщава Burgas24.bg. Пред Мартин Елвиса и зрителите на "Преди обед“ палавата брюнетка призна, че си е правила две операции на "пеперудката“.

Въпреки че и преди разкрасителните процедури е привличала мъжкото внимание, тя се е подложила на още три интервенции на носа, една на скулите, както и е повдигнала горната си устна. "Имам четири пирона в главата, които държат мускула, който опъва очите“, призна ергенката.

Санта сподели още, че е влязла в предаването за забавление, но не и за любов. Тя е очаквала, че няма да получи роза след скандала със Стоян. "Единствената ми грешка беше, че не направих по-голям скандал“, каза тя и добави, че е била отвратена от него. Според нея нито един от ергените не е бил за нея.