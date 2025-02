© виж галерията Доскоро Памела Андерсън поддържаше имиджа си на една от най-секси актрисите, въпреки че отдавна не е първа младост и изглежда доста различно от ерата на "Спасители на плажа". И изведнъж тя реши да ни покаже истинската си същност и всичко, което е крила умело толкова време досега. Или, както самата тя казва в последното си интервю, реши да свали "карикатурата", която сама си беше създала.



Днес 57-годишната блондинка излиза без капка грим, но с големи дози увереност на червения килим. Вместо да се разхожда по изрязан червен бански на плажа, тя се грижи за растенията в двора си и не се притеснява, а дори се гордее с новото си хоби - градинарството. Именно то, заедно с готварството, са акцент в новия й проект Pamela's Cooking With Love.



И докато някои намират прилики между него и последната продукция на Меган Маркъл за Netflix със сходно съдържание, Памела Андерсън държи да подчертае, че днес е най-автентичната версия на себе си. И не крие, че сега дори се стреми към несъвършенството, търси го напълно съзнателно.



След дълги години в центъра на шоубизнеса, много предавания и скандални връзки, актрисата избра спокойния живот в дома си във Ванкувър, при своите краставички и конфитюри и за миг не съжалява за това свое решение. Защото е пределно наясно, че всичко, което е била доскоро, вече е зад гърба й.



"Дадох известно време на себе си, за да мога да се отделя от карикатурата, която сама бях създала, защото дори бях започнала да вярвам, че тя е истина. Трябва да приемаш себе си и наистина повярвах, че този, предишният живот, беше приключил. Беше като смърт в известен смисъл. Но беше и начало", споделя тя, пред Guardian, цитиран от lifestyle.bg.



Промяната започва през 2022 г. с ролята й в мюзикъла "Чикаго". Тогава осъзнава, че не може да знаеш дали може да правиш нещо или не, ако не опиташ. През 2023 г. публикува автобиографията си, излиза и документалния й филм по Netflix. А с участието си в The Last Showgirl показва нова, непозната дори за нея част от потенциала и възможностите си. И споделя, че хората, гледали филма, след това гледат на нея с други очи.



И сега изглежда сякаш Памела Андерсън наистина е намерила себе си - поне в работен и артистичен план. И най-сетне има възможността да разкрие пламъка, който толкова дълго е крила в себе си. И сякаш най-сетне живее в хармония. А това винаги си личи.