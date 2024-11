Памела Андерсън сподели защо е взела това важно решение

© Instagram За почитателите на киното и светския живот, Холивуд може би изглежда като рая на земята. Всичко от развлекателната индустрия е събрано на едно място, най-лесно може да бъдат видени звездите в естествената им среда, а пътят към големия екран е отворен за всеки, който е готов за него.



Но за някои живущи там, Холивуд всъщност не е толкова приятно и розово местенце. Именно затова голяма част от звездния елит започва бавно да напуска местността и да се мести в покрайнините на САЩ или дори извън страната. След Ева Лонгория и Ричард Гиър, сега е ред на Памела Андерсън, която предпочете Канада пред Ел Ей.



През 2020 година звездата от "Спасители на плажа“ взе решението да се премести отново в родната Канада. В ново интервю за Women's Wear Daily Андерсън казва, че това е бил единственият начин да намери отново пътя към себе си.



"Може да се нарече завръщане у дома, начин да погледна към живота си и да си спомня коя съм – не тази, която хората ми казваха, че съм“, казва Памела пред изданието.



Това не е първият път, когато бившият модел на Playboy говори за решението да се завърне към корените си. През септември тя застана на корицата на списание Better Homes & Garden, където заяви, че не се чувствала добре в САЩ и затова искала да намери по-тихо и уединено място за себе си и мислите си.



"Не знам какво се случи през последните няколко десетилетия, но сега се чувствам доста далеч от човека, който бях преди. Чувствах се много тъжна и самотна. Не само че се чувствах неразбрана, но и като пълен провал, сякаш животът ми беше една голяма поредица от грешки. Бях твърде строга със себе си и смятах, че съм накарала семейството и децата ми да страдат твърде много“, каза по това време актрисата.



Тя допълва "И не исках нищо от това, което ми се случи, да ме определя. Исках самата аз и моите действия да ме определят“.



Андерсън е майка на двама сина – 28-годишния Брандън и 26-годишния Дилън, които споделя с бившия си съпруг Томи Лий.



"Отне ми доста години на промени и мислене, но най-накрая успях да остана насаме със себе си“, каза тя пред Better Homes & Gardens, цитиран от tialoto.



Памела заяви, че е прекарала първите няколко години в Канада, реновирайки имот за родителите си, пишейки и учейки се да готви. Цялото това време за себе си ражда мемоарите Love, Pamela, които излязоха в началото на 2023 година, както и готварската книга I Love You, която бе публикувана този октомври.



Актрисата също така в момента промотира стартирането на новата си козметична марка Sonsie – веган компания, на която е съсобственик. Казва, че продуктите, за чието създаване е помогнала, са вдъхновени от розовата ѝ градина.



"Когато започнах да работя със Sonsie, наистина исках да използвам житейските уроци и нещата, които съм научила дотук – да приемеш къде се намираш в пътя на красотата – и просто почувствах, че розовата ми градина, за мен, носи много важно послание, защото се чувствам презаредена в нея“, каза тя пред Women's Wear Daily.



Памела също така продължава да се занимава с актьорската професия. Наскоро тя участва във филма The Last Showgirl, който направи премиерата си на филмовия фестивал в Торонто този септември и ще се появи в кината на 10 януари 2025 година. Също така се очаква да я видим в новата версия на "Голо оръжие“ с Лиъм Нийсън.