|Памела Андерсън вече не е същата
Френската столица изглежда се превръща в предпочитано място за промените във външния ѝ вид. Именно в Париж, през 2023 г., Андерсън за първи път се появи публично без грим – решение, което предизвика голям отзвук, тъй като контрастираше рязко с образа ѝ през годините.
Според Vogue, промяната в цвета на косата е вдъхновена от шведските филмови звезди Гунел Линдблом и Биби Андершон. Прическата е дело на стилиста Джон Ноле.
През май стана ясно, че Андерсън ще партнира на Стийв Куган във филма "Love Is Not The Answer“ – режисьорски дебют на Майкъл Сера. Засега не е ясно дали новата визия е свързана с тази роля или е по-дългосрочна промяна,пишат от Факти.
