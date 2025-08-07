Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Автор: Екип Burgas24.bg 13:25Коментари (1)328
©
Как се стига от Бургас до София по магистрала "Тракия“ без нито веднъж да бъде натисната спирачка, дори при натоварен трафик? Отговорът може да изглежда като шофьорско изкуство, но всъщност се корени в едно просто правило – дисциплина и предвидимост зад волана.

Журналистката Лияна Панделиева сподели в социалните мрежи как успява да измине цялото разстояние между морето и столицата без да използва спирачката. И не става въпрос за някакъв технически трик или специална система в автомобила, а за умело планиране, внимание към трафика и най-вече – отстояване на безопасна дистанция.

"Оставям такова разстояние между мен и предния автомобил, че там не само между нас може да влезе всеки, който изпреварва, но и когато го видя в огледалото за обратно виждане как се набира, просто отделям крак от газта. Колата сама започва да намалява“, разказва Панделиева.

Според нея, най-важната част от управлението не е какво се случва отпред, а какво се случва отзад. Изпреварва само когато е сигурна, че не приближава бърз движещ се автомобил – често турски, със скорости над 180 км/ч.

"Няма по-агресивни шофьори от турците. Те прекрасно знаят, че в България няма кой да им търси отговорност, дори да карат с 350 км/ч“, допълва тя.

Журналистката поставя под въпрос и състоянието на настилката. 

"Трябва да се отбележи и нещо друго – на много отсечки от "Тракия" скорост над 90 км/ч е направо варварство спрямо самия автомобил. Усещането е, че караш не по магистрала, а по третокласен път. Въпреки това, благодарение на двете ленти, и при натоварен трафик има място за всички – онези вляво, които се изживяват като Формула 1, и ние в дясно – търпеливите, които чакаме "турбуленцията“ да отмине."

Малко преди София, идилията на контролираната скорост и доброто шофиране е нарушена от ужасяваща гледка. Полицейска кола със сирена изпреварва колоната от автомобили. В далечината се вижда гъст черен дим, а първоначалното подозрение – още един пламнал храст, се оказва грешно.

На банкета – двама мъже, спрели до полицейски автомобил. На тридесетина метра от тях – напълно обхванат от пламъци автомобил, от който е останал само обгорен скелет.

"Докато минавах покрай него, усетих жегата от огъня в колата си“, споделя Панделиева.

"Страшно е. И е реалността по българските магистрали", завършва своята публикация Панделиева.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ти не си натискала спирачка, а всички около теб? Или ти си караш със 100 и ти е през шнорхела. Дай средна скорост, видео, нещо повече от "аз спирачка не натискам". Бля бля, жадна за внимание госпожа
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сг...
12:12 / 07.08.2025
Незаконната дъщеря на Фатик не говори с двете си сестри
12:05 / 07.08.2025
Васил Найденов проговори за скандала със Стефан Димитров
11:08 / 07.08.2025
Юлияна Дончева твърдо застанала зад съпруга си
09:32 / 07.08.2025
Диетолог: Хората превръщат храненето в наказание
09:33 / 07.08.2025
Иван Драмов: Сума ти глупости си пишат с името на Ванга
09:27 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: