|Пантера дебне селската хижа на Чарлз III и Камила
През месец май черна пантера беше забелязана близо до магистрала М5. Експертът по големи котки Рик Минтер, който води подкаст, разкри за случката около дома на краля и кралицата на Великобритания.
Той разкри: "Жена, разхождаща куче близо до Тетбъри, наблюдавала как черна пантера притиска лисица по здрач. Трите ѝ големи кучета са били на каишка, но те подгонили котката. Впоследствие жената се отдалечила, а лисицата избягала от капана си и напусна района".
