|Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
Нина и Зак бяха уловени от папараци на борда на яхта край бреговете на Италия, като с тях бяха с Майлс Телър и неговата съпруга модел Кели Спери , както и Чейс Крофорд и неговата приятелка модел Келси Мерит.
Двамата актьори показаха, че са си близки, като според изданието са били уловени да флиртуват. Пътуването с яхта беше изпълнено със забавни дейности като гмуркане с шнорхел, плуване, каране на джет, падъл борд и други.
Не е ясно дали Зак и Нина се срещат, тъй като раздялата ѝ с Шон е все още прясна.
