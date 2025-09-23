Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Парите идват при тези зодии днес
Автор: Екип Burgas24.bg 08:50Коментари (0)48
©
Днес е първият ден на новия сезон – есента. С нея идват нови енергии, нови предизвикателства и нови възможности. За някои зодии този вторник ще е особено щедър – ще усетят как парите буквално падат в скута им като есенни листа, носени от вятъра. Те няма да трябва да полагат някакви изключителни усилия, защото съдбата ще им поднесе своите дарове почти като на тепсия. Ето кои са късметлиите, за които есента ще започне с финансов успех.

Телец

Телците ще се почувстват така, сякаш усилията им от последните седмици най-накрая дават своя резултат. Малки сделки или странични приходи ще се превърнат в стабилен финансов поток. За тях парите ще дойдат неочаквано, но заслужено – като награда за постоянството им.

 

Те ще имат възможност да покрият важни разходи или да инвестират в нещо смислено. Есента започва за тях с усещане за повече сигурност. В този вторник парите ще падат при тях плавно, но сигурно.

Дева

Девите ще открият, че вниманието им към детайлите ще се изплати. Един малък шанс или небрежно подмината възможност ще се окаже "есенният лист“, който ще им донесе пари. Техният усет към реда и точността ще ги насочи към печеливши решения.

За Девите вторник ще е ден, в който ще видят как малките усилия се превръщат в голяма награда. Те ще усетят лекотата на късмета и ще осъзнаят, че не винаги е нужно да се бориш със зъби и нокти. Парите ще дойдат като подарък от Вселената за всичките положени усилия в последно време.

Стрелец

Стрелците ще се почувстват така, сякаш са в правилното време на правилното място. Една възможност ще се появи спонтанно и те трябва да я грабнат. Това ще им донесе неочаквана печалба, която ще ги изненада приятно.

За тях парите ще падат като есенни листа, носени от късмета и тяхната жажда за нови преживявания. Ще усетят как финансовото изобилие може да дойде оттам, откъдето най-малко са очаквали. Този вторник ще е истински старт на успешен есенен период.

Водолей

Водолеите ще бъдат вдъхновени да мислят нестандартно. Една оригинална идея ще им донесе приходи, за които дори не са подозирали. В техния живот парите ще се появят ненадейно, като есенни листа, които падат от небето в точния момент.

Водолеите ще могат да използват тази печалба за нещо ново и прогресивно. Това ще ги накара да вярват още повече в собствената си креативност. Вторник ще бъде за тях доказателство, че богатството обича смелите и различните.

Есента започва със златен вторник за Телец, Дева, Стрелец и Водолей. Парите ще падат в скута им като есенни листа – красиви, леки и благодатни. Такива дни са златни и не бива да се пропускат. Защото понякога природата и съдбата ни показват, че всичко може да се случи по-лесно, отколкото сме очаквали. А когато имаме шанс за изобилие, трябва да го прегърнем с благодарност.



Още по темата: общо новини по темата: 1072
22.09.2025 »
20.09.2025 »
19.09.2025 »
17.09.2025 »
16.09.2025 »
14.09.2025 »
предишна страница [ 1/179 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
22:27 / 22.09.2025
Яжте по 150 грама ориз всеки ден
12:46 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
11:06 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Премин...
10:04 / 22.09.2025
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
08:26 / 22.09.2025
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:25 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Топлофикация София
Борба за влияние в Близкия Изток
Футбол - други
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: