ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Пералня използва озон вместо прах за пране
Но скоро може би ще могат да се насладят на лукса на чисти дрехи в Космоса благодарение на нова система, подобна на перална машина, разработена от Китайския изследователски и тренировъчен център за астронавти.
Изследователи съобщават, че са разработили компактна пералня без перилен препарат. Устройството с форма на куб е малко по-голямо от куфар и тежи 12 кг. Тези космически перални машини използват мъгла и озон за почистване на дрехи, което почти не изисква вода.
Проблемът е прост: водата. Тя е ценен ресурс на Международната космическа станция (МКС) и китайската космическа станция Tiangong. Всяка капка се рециклира внимателно, като не остава нищо за пране на дрехи.
Астронавтите получават по-голямата част от водата си от усъвършенствана система за рециклиране на вода, която събира и пречиства отпадъчните води. Това включва вода от дъха, потта, урината и душовете. Рециклираната вода се използва предимно за пиене и хигиена.
Освен това транспортирането на вода от Земята е изключително скъпо поради теглото ѝ и енергията, необходима за изстрелване. Въпреки че космическата станция е без мръсотия и кал, дрехите на астронавтите се замърсяват от потта по време на ежедневните им упражнения.
След като дрехите започнат да миришат, астронавтите ги прибират в товарни капсули за повторно влизане в земната атмосфера, където изгарят.
За да се избегне необходимостта астронавтите да изхвърлят дрехите си, космическите агенции търсят начини да ги перат в Космоса. Предишни опити за решаване на този проблем включват тест, проведен през 2021 г. от Tide, при който са използвани специален препарат и кърпички на МКС, и предложение от Ultrasonic от 2023 г. за използване на вибрации и минимално количество вода за почистване на дрехи, въпреки че този метод не е успял да елиминира бактериите.
Новият подход на Китай е подходящ за космическата среда. Устройството използва само 400 мл вода на цикъл, доставяна като ултрафина мъгла, за да почисти до 800 грама дрехи. Вместо да използва перилен препарат, машината произвежда озон с ултравиолетова светлина, за да дезинфекцира мощно дрехите, стерилизирайки ги за до пет употреби.
Дизайнът на устройството е подходящ за микрогравитация, предотвратявайки проблеми като събиране на течности и сапунени отпадъчни води. То може да бъде полезно за астронавти на мисии с продължителност повече от пет месеца в орбита или 2.5 месеца в Дълбокия космос.
Системата използва 30-минутен цикъл на почистване в запечатана камера.
Тя работи, като първо напръсква дрехите с ултрафина мъгла, а след това освобождава озон за дезинфекция. Загретият въздух изсушава дрехите и разгражда озона, а сензори и филтри гарантират, че не се отделят вредни газове или капчици.
Симулациите показаха степен на стерилизация от 99.9%.
Изследователите са проектирали системата да издържи най-малко пет години, като в бъдеще планират да изградят прототип и да подобрят ефективността за по-дълги космически мисии.
Според изследователите тяхната система може да намали теглото на дрехите, необходими за космически мисии, с над 60%, пише Hicomm.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
SPICE Music Festival 2026 посреща още една световната звезда
14:11 / 05.09.2025
Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да...
13:40 / 05.09.2025
Носи ли перука Кейт Мидълтън, говори фризьорът на принцеса Даяна
13:27 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Райна Кабаиванска загуби най-голямата си любов
13:28 / 05.09.2025
Мая Манолова - горда баба на трима внуци
12:37 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета