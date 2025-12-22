Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов превземат празничните програми на БНТ и bTV
©
Коледният концерт "Дано, дано, дано!“, посветен на светлото очакване, надеждата и празничния дух, ще бъде излъчен три пъти в различните канали на БНТ – на 24 декември от 23:10 часа по БНТ 1, 26 декември от 19:40 часа по БНТ 3 и 1 януари от 21:00 часа по БНТ 2.
На 26 декември от 12:30 часа по bTV зрителите ще могат да гледат концерта "Здравей, как си, приятелко?“ – празнична среща с музиката на легендарната формация "Тоника СВ“, тясно свързана с творческия път на Стефан Диомов.
Новата година ще започне с още едно специално музикално събитие – юбилейния концерт на Стефан Диомов по случай 80-та годишнина на композитора, който ще бъде излъчен на 1 януари от 12:30 часа по bTV. Концертът е празник на дългогодишното му творчество и на песните, които поколения българи носят в сърцата си.
Кулминация на празничната телевизионна програма ще бъде и участието на Стефан Диомов в новогодишната програма на БНТ на 31 декември от 22.40 часа, където той ще се появи заедно с композитора Стефан Димитров – среща на два изключителни творчески пътя, оставили трайна следа в българската популярна музика.
С пет концерта и участие в коледните и новогодишни програми музиката на Стефан Диомов ще бъде естествена част от празничната атмосфера в българските домове – с много топлина, носталгия и надежда за новата година.
Още по темата
/
Нова промяна в bTV
11:46
Лияна Панделиева след посещение на коледен базар: Хората са много и ядат-няма дух, няма емоция
21.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.