© виж галерията Включването на броколи, моркови и чушки в ежедневната ви диета може да ускори загубата на тегло и да намали мазнините по корема, според здравните новинарски платформи Healthline и Eat This Not That. Ето повече информация за ползите от ценните зеленчуци.



1. Моркови



Морковите са чудесен източник на витамин А, каротеноиди и други антиоксиданти, които помагат за намаляване на мазнините, ускоряват загубата на тегло и помагат за предотвратяване на здравословни проблеми, свързани със затлъстяването.



2. Боб



Изследванията показват, че редовната консумация на боб може да намали риска от затлъстяване, тъй като те са богати на разтворими фибри, които се борят с възпалението и предотвратяват натрупването на мазнини по корема.



Те също така помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар, известен фактор, допринасящ за състояния на наднормено тегло.



3. Аспержи



Аспержите са нискокалорични зеленчуци с ниско съдържание на мазнини, които са пълни както с разтворими, така и с неразтворими фибри, спомагащи за по-продължително усещане за ситост и намалени леки закуски между храненията. Подпомага храносмилането и засилва метаболизма, което е от съществено значение за ефективното изгаряне на мазнините.



Аспержите също са богати на различни минерали, включително калций, желязо, цинк, магнезий, мед и калий.



4. Чушки



Добавянето на чушки към диетата помага за намаляване на коремните мазнини.



Чушките са богати на хранителни вещества и с ниско съдържание на калории, подобряват усещането за ситост след хранене и помагат за ограничаване на преяждането. Съдържанието на фибри и капсаицин /активното вещество на лютите чушки в тях/ допринасят за ефективността на загубата на тегло и помагат за намаляване на коремните мазнини.



5. Броколи



В тях се съдържа цяла палитра хранителни вещества. Богати са на витамини, минерали, фибри и антиоксиданти. Те подобряват функциите на червата и храносмилателната система. Освен това поддържат здравето на сърцето, поддържат здрава имунната система и забавят процеса на стареене.