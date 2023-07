Петър Димитров: Джазът е като зодия Риби, защото обединява всички стилове и жанрове

© Фокус “Хора, които за пръв път се чудят дали да дойдат, ще намерят нещо за себе си при всички положения", заяви Петър Димитров, директор и организатор на един от любимите столични фестивали - A to JazZ. Той разказа за тазгодишните музикални изненади в интервю за “Денят на Фокус" по радио “Фокус".



Първият ден е посветен на World Music Showcase, представяйки изгряващи артисти от няколко държави. През останалите дни ще чуем световни имена в джаза като Judith Hill, Bilal и Lakecia Benjamin, както и значими български изпълнители - EVDN, Clavexperience, Krista, Bobo and the Gang и много други.



Фестивалът за поредна година дава възможност и на прохождащи местни артисти да се докоснат до световната музикална сцена. “A to JazZ през годините дава винаги приоритетно сцена на най-младите български музиканти, за да може да ги потопи още от съвсем млади в много тясно професионална среда."



Според Димитров, малките гости са най-важната публика на фестивала. “Както си възпитаваме децата, така и ние от A to Jazz възпитаваме следващото поколение в музикалното изкуство." A to Jazz Kids тази година ще забавлява малчуганите с най-популярните детски песнички в джаз вариант. Ще има музикални игри за учене, както и конкурс за най-добър детски изпълнител. “За тези 10 години имаме поне 5-6 ученика в Музикалното училище, които са се вдъхновили и са се докоснали за пръв път до инструмент по време на A to Jazz Kids."



Откриването е на 6-ти юли в 18:00, а фестивалните локации са две. Голямата сцена отново ще бъде разположена в Южен парк 2, посрещайки каймака на световният и местен джаз. Изненади като среднощни джем сешъни, музикални йога закуски и тренировки ще се провеждат на територията на “Топлоцентрала", а финалът на феста ще продължи чак до зори на 9-ти срещу 10-ти юли.