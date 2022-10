Петя Буюклиева е имала връзка с един от братята Аргирови

© Естрадното страшилище Петя Буюклиева e имала любовна афера със своя колега Светослав Аргиров, когато и двамата са били непълнолетни. И докато братът близнак на Благовест Аргиров няма нищо против да разказва за интимната им връзка, изпълнителката на "Баба ми е фаталната жена" никак не е доволна от разгласяването на този факт.



Неотдавна в свое интервю Благовест и Светослав потънаха в спомени от студентските си години. Славата връхлетяла музикалните братя още докато учели в Консерваторията. Те разказаха за записа на първия си хит "Ненужен" и тълпите от почитателки, които се събирали пред квартирата им до Сточна гара и ги чакали да се приберат. "И с Петя Буюклиева се познаваме добре. Ние бяхме съученици в Музикалното училище с нея и малко бяхме гаджета даже", разкри Светослав.



След дипломирането им в музикалното училище в Пловдив, пътищата им се разделили. Братя Аргирови, които са родом от града под тепетата, завършили Академията за музикално и танцово изкуство в родния си град. Аленовградчанката Петя пък продължила следването си в естрадния отдел на Консерваторията в столицата, припомня "Уикенд".



Че гласовитата певица е имала вземане-даване с единия от братя Аргирови стана ясно още преди 3 години. Интимната тайна излезе наяве за първи път по време на лайф в седмия сезон на предаването за имитации "Като две капки вода". Братя Аргирови бяха поканени в журито като специални гости. След изпълнението на Петя на "I Was Made For Lovin’ You" на група "Кис" Светослав призна, че е пристрастен към нея и сподели дълго пазената тайна, че са били гаджета. "Преди много години с Петя в Музикалното училище бяхме нещо, айде да не казвам", каза Светослав.



Певицата видимо се смути от думите му. Буюклиева не можеше да си намери място от неудобство, вероятно се притесни и от присъствието на съпруга й Тони в публиката, който очевидно не е бил наясно с миналото й. Петя стоеше като парализирана на сцената и за първи път не знаеше какво да каже. Водещият Димитър Рачков реши да се разрови в чаршафите на бившите любовници с неудобни въпроси. За да прекрати темата, Петя бързо го контрира и каза: "Свирихме на пиано на четири ръце, ако това те удовлетворява. Бяхме пианисти". Рачков обаче продължи да се опитва да измъкне повече подробности. "Не ме удовлетворява този отговор", заяви водещия, но Петя отказа да разкрие повече подробности. Шегите за изненадващото разкритие на Светослав Аргиров продължиха до края на вечерта, а Буюклиева не беше никак щастлива от интереса към любовния й живот.



Днес и Петя, и Светослав, са щастливо женени и с деца. 62-годишната певица е омъжена за съпруга си Тони и имат син Тони-младши, който е сгоден за албанка, с която живеят в Цюрих. Светослав заминал за Норвегия в началото на демокрацията през 1996 г. С брат му решават да прекратят кариерата си. Това е и краят на култовия дует "Аргирови", който се превърна в сензация през 80-те години и у нас, и в бившия СССР. Благовест остана да живее в родината си. След като продаде къщата си в Средна Норвегия, преди 6 години Светослав окончателно се върна в родината заедно с норвежката си съпруга Кристин. Музикантът живя и работи в скандинавската страна повече от 20 години, затова вече се радва на старини, за каквато колегите му от родната естрада, могат само да мечтаят. Светослав получавал пенсия от близо 6000 евро. Синът им Кристофер завършил психология в един от най-елитните университети в Норвегия.