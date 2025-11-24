Петя Дикова с искрено послание към баща си
©
В емоционалния си текст Петя се обръща към Сашо Диков с молба, която е едновременно лична и с обществена значимост – да се погрижи за здравето си, за да бъде още дълго време до своето семейство.
"Готов ли си да живееш за мен?“
В писмото си тя пише:
"Мили тате,
сигурно като всеки родител си готов да умреш за мен, но готов ли си да живееш за мен?“
Тя моли баща си да отиде на профилактичен преглед, за да могат да имат повече време заедно – да споделят разговори, съвети, смях и семейни моменти, които изграждат връзката им.
"Моля те, върви на преглед, за да имаме повече време заедно – за да мога да виждам ‘Tati calling’, за да мога да искам съвет… Искам да си здрав, за да помниш и разказваш какво е било преди нас…“
Дикова припомня, че нейният дядо – Ангел – е починал от рак, когато брат ѝ е бил само на 4 години. Сега нейният собствен син е на същата възраст, а тя иска той да помни дядо си.
"Направи го за мен или за него.“
С много нежност и откровеност Петя моли баща си за необичаен, но най-ценен подарък:
"Тате, ние с теб никога не сме били много добри в подаръците, но тази Коледа те моля да ми подариш това изследване… Подари ми това време, за да имаме повече време заедно.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
Бачорски: Приемам залози
19.11
Алекс Раева: Човекът, в който се бях влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина легендарен актьор
08:18
Димо Алексиев потъна в дългове
17:41 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:41 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
17:41 / 23.11.2025
Папи Ханс с жест към Деси Слава
17:40 / 23.11.2025
Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба с...
16:14 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.