Почина мъжът до певицата Нора Караиванова – Пламен Зарков. Тъжната новина съобщи гласовитата изпълнителка в социалните мрежи, информира Burgas24.bg.

"Той беше моята стена, на която можех да се опра, когато съм изморена и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин. Опитах се, опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили! Въпреки всичко аз дълбоко в себе си знам, че ти няма да ни изоставиш просто така, а ще продължиш да ни пазиш горе от небето! Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно! Щеше ми се да си тук сега, за да ти кажа поне още веднъж за последно едно "ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!“ – написа опечалената певица.

