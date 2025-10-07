ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пи Диди е поискал помилване от Тръмп
"Наричам го Пъф Деди (творческият псевдоним на Комбс. - Ред.), той ме помоли за помилване“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, цитиран от TMZ.
Президентът не уточни дали е готов да изпълни това искане.
Защитата на Комбс поиска 14-месечна присъда. Прокурорите пледираха за повече от 11 години затвор. Съдът намери 11-годишната присъда за "неподходяща“ и нареди на 55-годишния продуцент да излежи 50 месеца затвор, като също заплати глоба от 500 000 долара.
