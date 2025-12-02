Пиленцата от Монако се предлагат срещу 5000 лева
©
Срещу тази сума кандидат-гъзарите ще получат самолетни билети, лично присъствие на Пиленцата и обещание за ден, прекаран като милионер по Френската ривиера. В рекламата се мъдри всичко, което може да се очаква: яхти, лимузини, розово шампанско и много поза.
"Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако“, гласят текстовете под снимките, които искрено напомнят каталог на живот "на вересия“.
Боби Манекена, естествено, добавя и личен акцент:
"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по Френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако.“
Както винаги – стил, премесен със зрелище. А интернет отново се чуди:
Поредният "бизнес ход“ или поредната пародия, пише HotArena?
Още по темата
/
Ивана и Стояна скарани?
01.12
Венци Мицов свали 55 кг
01.12
Още от категорията
/
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
29.11
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
28.11
Силни емоции с богато и ексклузивно съдържание за всички вкусове - в света на Arena каналите на Vivacom
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Венци Мицов свали 55 кг
16:03 / 01.12.2025
Рупецова с подарък за 250 000 лева за рождения си ден
15:17 / 01.12.2025
"Ножица-трепач" гостува в Бургас
13:46 / 01.12.2025
Цър Пър с нова промяна, за да се хареса на мъжете
12:14 / 01.12.2025
Алисия: Сърцето ми се счупи
12:12 / 01.12.2025
Шарлопова със стряскащ пост
11:05 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.