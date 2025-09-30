ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Пилешко месо, вода и риба: Колко време отнема на тялото ви да смила тези ежедневни храни?
Ето обща разбивка на времената за храносмилане за някои често срещани продукти:
Вода: Преминаването през стомаха отнема около 10-20 минути. Ако обаче се консумира веднага след хранене, може да отнеме до 2 часа за смилане.
Зелени зеленчуци: 40-60 минути. Високото им съдържание на фибри спомага за по-доброто храносмилане.
Риба: 45-60 минути. Обикновено се смила по-бързо от другите видове месо.
Червено месо (напр. говеждо, овче): 3-5 часа. То е тежко за стомаха и не е идеално за хора с храносмилателни проблеми.
Пилешко: 90-120 минути. По-леко от червеното месо, но все пак се счита за относително тежко.
Плодови сокове: 15-20 минути. Усвояват се бързо и осигуряват хидратация.
Млечни продукти (мляко, кисело мляко, сирене): 2-3 часа. Пълномаслените варианти се усвояват по-бавно.
Картофи: 90-120 минути. По-тежки са, когато са пържени или готвени в олио.
Сготвени зеленчуци: Около 40 минути. Не дразнят храносмилателната система.
Как функционира храносмилателната система
Храната навлиза в стомаха през хранопровода, където се разгражда от стомашни сокове и ензими. След това се придвижва в тънките черва, където хранителните вещества се абсорбират в продължение на 4 до 6 часа, пише News18.
Несмляната част преминава в дебелото черво, където се абсорбират вода и електролити и се образуват изпражнения; този процес може да отнеме 12-48 часа.
Полезни съвети за по-добро храносмилане
- Избягвайте да комбинирате тежки и леки храни в едно и също хранене.
- Не пийте вода веднага след хранене.
- Яжте бавно и дъвчете старателно.
- Кратка разходка след хранене може да помогне на храносмилането.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Виктория Бекъм: Стига!
12:23 / 30.09.2025
Мъж забравил в якето си лотариен билет - оказало се, че печели 15...
11:21 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Ергенката Косара не иска да покаже гаджето си
09:05 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
21:11 / 29.09.2025
Алекс Николов затрупан от подаръци на филипинки
13:08 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета