"Пиу-пиу" били последните думи на Бриджит Бардо
©
Агенцията цитира Бруно Жакелин, директор "Връзки с обществеността" на фондация "Брижит Бардо". Жакелин от своя страна се позовава на съпруга на звездата Бернар д'Ормал, който е бил до смъртния ѝ одър.
"Било е 5:55 сутринта. Тя му прошепнала своето малко любовно обръщение - "пиу-пиу". И това било всичко", разказа Жакелин пред новинарския канал BFMTV.
Актрисата от "И Бог създаде жената" почина на 91-годишна възраст в неделя сутринта в прочутата си резиденция "Ла Мадраг" в Сен Тропе. Погребението й ще бъде на 7 януари в гробище край морето в Сен Тропе, като поклонението преди това ще бъде в църквата "Нотр Дам дьо Л'Асомпсион", уточниха от фондацията.
По повод кончината на звездата режисьорът Клод Льолуш също сподели пред BFMTV: "Много добре си спомням как генерал Дьо Гол, когото срещнах един ден, ми каза: "Франция - това съм аз и Брижит Бардо!".
В интервю за BFMTV през май Брижит Бардо заяви, че иска "мир и природа" и да живее "като фермер". През есента тя беше хоспитализирана за операция, чийто характер не беше разкрит.
Говорейки за смъртта, Брижит беше предупредила, че иска да избегне присъствието на "куп задници" на погребението си, припомня АФП.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Удариха с чук принц Хари
29.12
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Камен Алипиев – Кедъра в болница и с призив: Слушайте сигналите, ...
20:26 / 29.12.2025
Бритни Спиърс взриви социалните мрежи
17:29 / 29.12.2025
Цър Пър се реши и махна хиалурона
13:46 / 29.12.2025
Габи от "Ергенът" разказа за операциите
11:59 / 29.12.2025
Как да не стигнем до Спешното от преяждане по празниците?
11:54 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.