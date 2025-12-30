"Пиу-пиу" били последните думи, които Брижит Бардо прошепнала на съпруга си Бернар в мига преди смъртта си, съобщава АФП, цитирана от БТА.Агенцията цитира Бруно Жакелин, директор "Връзки с обществеността" на фондация "Брижит Бардо". Жакелин от своя страна се позовава на съпруга на звездата Бернар д'Ормал, който е бил до смъртния ѝ одър."Било е 5:55 сутринта. Тя му прошепнала своето малко любовно обръщение - "пиу-пиу". И това било всичко", разказа Жакелин пред новинарския канал BFMTV.Актрисата от "И Бог създаде жената" почина на 91-годишна възраст в неделя сутринта в прочутата си резиденция "Ла Мадраг" в Сен Тропе. Погребението й ще бъде на 7 януари в гробище край морето в Сен Тропе, като поклонението преди това ще бъде в църквата "Нотр Дам дьо Л'Асомпсион", уточниха от фондацията.По повод кончината на звездата режисьорът Клод Льолуш също сподели пред BFMTV: "Много добре си спомням как генерал Дьо Гол, когото срещнах един ден, ми каза: "Франция - това съм аз и Брижит Бардо!".В интервю за BFMTV през май Брижит Бардо заяви, че иска "мир и природа" и да живее "като фермер". През есента тя беше хоспитализирана за операция, чийто характер не беше разкрит.Говорейки за смъртта, Брижит беше предупредила, че иска да избегне присъствието на "куп задници" на погребението си, припомня АФП.