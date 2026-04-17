Певицата Пламена Петрова е един от участниците в настоящия 14-и сезон на "Като две капки вода“. Родената през 1989 г. в Горна Оряховица изпълнителка за първи път излиза на голямата сцена с участието си във втория сезон на музикалното реалити "Мюзик Айдъл“ през 2008 г. Там тя показва таланта си и печели широка популярност сред публиката. След това влиза и във "ВИП Брадър Ол Старс“, както и в поредицата "Лица от екрана“. Завършила е Софийския университет със специалност "Музикална педагогика с поп и джаз пеене“. До 2014 г. работи с фирма "Пайнер“, но не се ограничава само в един музикален стил.

Еднакво добре изпълнява поп, попфолк и дори включва оперни елементи в репертоара си. От известно време обикаля и световните сцени заедно с Турбо Би от група "Снап“. Именно той я поканил да пее с него. "Турбо Би беше гост на фестивал в Бургас, но нямаше вокалистка – разказва Пламена. – Познаваме се от преди и той ме покани да се включа. След това ми предложи да работим заедно. Никога не съм си представяла, че ще бъда на сцената с такава световна звезда. За три години обиколихме много държави, пели сме пред 40–50 хиляди души и продължаваме.“ Освен това от миналата година изпълнителката има и нов договор с "Лайнер“.

"Като две капки вода“ обаче е съвсем различно стъпало в професионалния ѝ път, не само защото е свързано с имитации. "Аз съм фен на шоуто и смятам, че това е най-позитивното предаване в телевизионния ефир – казва тя. – Веднага приех поканата да участвам, която дойде от Дони, и с "Като две капки вода“ сбъднах още една своя мечта. Но никога досега не съм имитирала други изпълнители. Моята учителка по пеене, проф. Сребра Михалева, ми казваше: "Ти ще създаваш! Няма да имитираш!“. А тук е различно… И когато асансьорът ме качва към сцената, имам чувството, че сърцето ми ще изскочи. Тази емоция не мога да я контролирам.“

Кариерата на Пламена в момента е във възход, но тя преминава и през доста трудни периоди. "Всичко, което съм искала да направя, съм го реализирала – споделя тя. – Но през годините чувах коментари, че съм се отказала от поп музиката и съм се насочила към попфолка заради парите. Не е така. Аз съм артист и харесвам различни жанрове. По-скоро разочарованието ми дойде от това, че гледах наивно на нещата в музиката, вярвайки, че успехите ще дойдат само защото имам талант. За някои хора обаче той не беше достатъчен – искаха други неща от мен.“

Днес тя смята, че е готова да стане майка. Когато била на 20 години и я питали дали иска деца, не можела да си представи да отделя вниманието, което дава на музиката, на някой друг. Тогава си казвала, че не е подходящият момент, защото няма да бъде толкова отдадена майка, колкото нейната.

Търсенето на успеха и себе си има тежки последици за здравето ѝ. Преди 11 години певицата попада в капана на анорексията. Това се случва след участието ѝ в "Биг Брадър Ол Старс“ през 2014 г., когато ѝ лепват етикета "скучен играч“. Това се оказва преломен момент.

Пламена започва крайно ограничителен хранителен режим – едно хранене се равнявало на една лъжица мед. Не пиела достатъчно вода, защото смятала, че я подува. През лятото на 2015 г. теглото ѝ спада до опасните 35 килограма. Започва да получава припадъци и гърчове.

В отчаянието си майка ѝ я съблича пред огледалото, за да види реалното си състояние. Това е моментът, в който Пламена осъзнава, че трябва да се бори за живота си.

"Много съм се срамувала, че страдам от анорексия, но една от психоложките ми обясни, че няма защо – това е болест на най-чувствителните хора. Затова, когато момичета се обръщат към мен за съвет, им казвам: "Нищо не е вечно в този живот. Дори проблемите ни.“ Огледалото много често лъже.“

Тя признава, че при нея анорексията не е била породена от външния вид, а от нуждата от контрол. "Когато животът излиза извън релси, човек търси нещо, което може да управлява. Хората казват: "Просто хапни нещо“, но не е толкова просто. Когато си в депресия, храната е последното, за което мислиш. Всеки килограм отгоре ме нараняваше.“

Днес Пламена говори открито за този период. Тя признава, че е победила болестта с помощта на вярата си в Бог, както и благодарение на подкрепата на майка си. "Когато промениш начина си на мислене и започнеш да виждаш малките хубави неща в живота, всичко се променя. Най-тежката битка често е вътрешната.“

Певицата не крие, че все още е много критична към себе си, но се учи да превръща тази критичност в сила. Тя е благодарна за пътя, който е извървяла, и за уроците, които е научила – дори и най-трудните, пише "Супер магазин".