ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Племената в "Игри на волята" тотално си размениха обитанията
Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.
Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.
Днес най-екстремното риалити продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет, припомня NOVA.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5191
|предишна страница [ 1/866 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Захари Бахаров излиза от затвора
10:08 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:46 / 16.09.2025
Пари идват при тези зодии днес
09:03 / 16.09.2025
Мили и любими на хората имена празнуват днес
08:35 / 16.09.2025
Ушната кал е идеална за ранно откриване на заболявания
17:31 / 15.09.2025
Тя е жената, която разби сърцето на принц Хари
16:57 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета