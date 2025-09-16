Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Племената в "Игри на волята" тотално си размениха обитанията
Автор: Екип Burgas24.bg 14:08Коментари (0)64
© NOVA
Впечатляваща победа постигна племето на Феномените в битката за разпределение на териториите в “Игри на волята" тази вечер. Въпреки предизвикателствата, Сините бяха построили своята стратегия безупречно и заслужено триумфираха. Второ завърши бедстващото племе на Завоевателите, докато безгрешните Лечители ще трябва да се задоволят с Брега на отчаянието през следващата седмица.

Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.

Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.

Днес най-екстремното риалити продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет, припомня NOVA.



Още по темата: общо новини по темата: 5191
13.09.2025 »
13.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/866 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Захари Бахаров излиза от затвора
10:08 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:46 / 16.09.2025
Пари идват при тези зодии днес
09:03 / 16.09.2025
Мили и любими на хората имена празнуват днес
08:35 / 16.09.2025
Ушната кал е идеална за ранно откриване на заболявания
17:31 / 15.09.2025
Тя е жената, която разби сърцето на принц Хари
16:57 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Първият учебен ден
История и Археология
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: