|Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
Денят за Зелените, Сините и Жълтите започна с поредица стратегически ходове. Опитният д-р Петров опита да привлече на своя страна новодошлата при Лечителите актриса Моника, която обаче постави ясни условия за своята преданост напред в състезанието. Междувременно страстите в племето на Завоевателите между инфлуенсърката Гергана и бизнес дамата Александра отново се нажежиха при изготвянето на стратегията за предстоящата битка.
Първият номинационен сблъсък на Арената протече с множество обрати и напрегнати моменти, а победата се реши в последните секунди. Въпреки първоначалната преднина, трудности на интернет звездата Гергана по трасето доведоха до загубата на Жълтите. Победата за Зелените донесе неврохирургът и стратег д-р Петров, който реши финалната логическа задача най-бързо от всички.
Аниматорът Калин лиши брокера Йордан от възможността да се превърне в герой за Жълтите за втори пореден път и също спаси племето си от номинации. Впечатляващо представяне за отборите постигнаха и всички нови попълнения в трите лагера, давайки заявки за сериозно роля в съревнованията занапред.
Днес предстои нова номинационна битка за участниците, а водещата Ралица Паскалева ще приветства и своите първи гости край огъня, припомня NOVA.
