Плъх падна от тавана в супата на клиент в зона за хранене в търговски център в Сингапур. Инцидентът е станал в мола Lucky Plaza на 18 февруари. Видео, заснето от очевидец, е запечатало момента, в който гризачът изпълзява от купата със супа и хуква към ръба на масата, съобщава Mothership.Вижда се как мъж и жена, седнали на масата, скачат и започват да събират вещите си. Служител на кафенето се приближи, взима плъха със салфетка и го взима със себе си.Потърпевшата разказва, че гризачът паднал от тавана, където минавали множество тръби и въздуховоди. Мъж, станал свидетел на случилото се, разказа, че гризачът е бил видимо мокър, когато паднал."Излезе от супата и седна дезориентиран върху чинията с храна“, разказва очевидецът.Видеото, което е било качено в TikTok, след това е изтрито. То било озаглавено "Честита Нова година на плъха?“.От Агенцията по храните в Сингапур заявиха, че разследват инцидента и че "безопасността на храните е съвместна отговорност“."Докато SFA въвежда и прилага регулаторните мерки, операторите в хранителната промишленост трябва да изпълняват своята роля, като спазват добрите практики за хигиена и приготвяне на храна. Операторите в хранителната промишленост трябва също така да гарантират, че помещенията им са чисти и добре поддържани“, посочват от там.По думите на потърпевшия клиент собственикът на заведението е предложил да повтори поръчката безплатно, но не се извинил.След инцидента администрацията на заведението провела мащабно почистване. В коментарите към видеото мнозина отбелязаха колко сръчно служителят на заведението хванал плъха със салфетка.Някои предполагат, че служителите в мола са свикнали с плъховете, което означава, че относно санитарните условия там има какво да се желае.Наскоро бе съобщено за рояк плъхове, превзели болнично отделение в индийския щат Утар Прадеш. Посетители заснели гризачите да се шмугват около нощните шкафчета и вещите на пациентите.