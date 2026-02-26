Майстор рибар на екзотични видове е най-новият ерген. Любопитна подробност е, че новият хубавец е снимал като оператор някои от предишните издания на шоуто.Георги Гатев, който влиза последен в любовното риалити и ще стане четвъртият мъж в този сезон на предаването, който търси любовта, има впечатляващо постижение в океанския риболов.Преди около година мачото успява на улови марлин, който от мнозина е считан за най-бързата океанска риба. Марлините са като торпедо под водата и могат да преплуват 100 метра за 4 секунди. Екземплярите са популярни риби за спортен риболов в определени тропични области и са също ценени като храна. Принадлежат към семейство големи хищни соленоводни риби. Имат удължено тяло, което при по-големите видове може да надхвърли 4 метра на дължина, заострена като копие муцуна и твърда дълга гръбна перка, която се увеличава в предната част, образувайки гребен. Марлините се срещат във всички морета с изключение на Мъртво море и ловуват малки и големи риби.Трофеят на Гатев не е от рекордните, но от публикувани снимки става ясно, че е около 2 метра. Дължината на рибата е измерена, като ерген №4 ляга до нея и се вижда, че е впечатляваща.Има случа на регистриран атлантически син марлин (Makaira nigricans), който е бил официално измерен да надхвърля 5 метра на дължина и 820 килограма на тегло. Официално е признат случай на черен марлин (Makaira indica), който е регистриран да надхвърля 5 метра на дължина и 670 килограма на тегло, като този вид е братовчед на рибата меч.Повечето спортни рибари освобождават марлините, след като ги откачат от въдицата. Някои марлини, които имат рекордни размери за областта си, са взимани и измервани на брега. Тези рекорди са най-често записвани в книгите за световни рекорди на спортния риболов. Постижението на Ергена и публикуваните снимки с трофея в социалните мрежи предизвикват вниманието на режисьора и победител в "Сървайвър" Зоран Петровски, който пише на шега, че снимките с рибата са създадени с изкуствен интелект.Георги по образование е режисьор, но по професия е оператор и е снимал популярни риалити предавания като "Островът на 100-те гривни", "ВИП брадър", "Фермата" и дори самия "Ергенът". Често е заобиколен от популярни лица и може да бъде видян в компанията на Мартин Елвиса, Наум Шопов, Александър Сано и Диляна Попова. Последните двама бяха водещи на "Островът на 100-те гривни" и вероятно оттам се засилва приятелството им. Пътуванията до екзотични дестинации и спортуването за поддържането на отлична физическа форма са сред другите любими занимания на Гатев.Преди време мачото участва и в риалити предаването "Зона Х", което се излъчваше онлайн. Продукцията беше заснета на остров Козлодуй в река Дунав, като 16 участници, разделени по двойки, трябваше да оцеляват сред дивата природа, оковани във вериги и без елементарни условия за подслон и спане. Борещите се за наградата от 30 000 лева разполагаха и с оскъдно количество храна."През голяма част от живота си съм се занимавал с футбол, но съм преминал и през други спортове като бокс, таекуондо и джудо. Сега предпочитам да играя по-спокойни спортове като тенис. Много исках да участвам в риалити за оцеляване, за да тествам докъде мога да стигна. Смятам се за отборен играч, но мога да бъда и неотборен играч", разказва за себе си Гатев.В публичното пространство упорито циркулира информацията, че в настоящия сезон на "Ергенът" ще има нови попълнения не само при ергените, но и при ергенките. В любовното риалити ще влязат силиконовата Мартина и Любомира, които участваха миналата година. Тогава двете не откриха любовта в Шри Ланка и сега ще се пробват за втори път. Минусът за тях е, че влизат доста след другите момичета, но плюс е, че вече знаят какво да правят в предаването, коментират запалени почитатели на "Ергенът".