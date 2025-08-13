Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
По-лесно запалими ли са хибридните коли?
Автор: Екип Burgas24.bg 17:20Коментари (0)119
©
Експерт по смекчаване на риска при транспорт обясни в интервю за Autoblog защо хибридите могат да представляват по-големи рискове от пожар, за които хората не са се замисляли. Уилям С. Лърнър , консултант по безопасност на литиево-йонните батерии и водородните технологии в транспорта, призна, че тъй като хибридните батерии са по-малки, те представляват по-нисък риск от пожар, защото състоянието на зареждане е от значение. Въпреки това Лърнър изясни ключова разлика между меките хибриди и техните аналози – plug-in електрически превозни средства (PHEV).

"След като се качите в plug-in хибрид, това, което правите, е да добавяте електрически ток от зарядното устройство към превозното средство. Има приблизително 20-30% вероятност нещо да се случи, когато превозното средство е включено в контакта, било то в зарядното устройство или отстрани на превозното средство. Когато започнете да зареждате превозните средства, хората не спазват правилото за зареждане до 80% и проблемът тогава става, че батериите амортизират активите. Точно както вашият мобилен телефон, той ще издържи 600-2000 цикъла, но след това започва да се разгражда, а когато започне да се разгражда, средната тенденция е да се допълни още, за да се поддържа на 100%“, каза Лърнър. С други думи, PHEV-овете представляват по-висок риск от пожари от меките хибриди, тъй като те редовно се включват и зареждат, което води до по-голям електрически ток, протичащ през батерията, което води до по-голяма вероятност от повреди при зареждане. Освен това, шофьорите често не зареждат според препоръките на производителите от 80%, а стареещите батерии, заредени до 100%, имат по-голям шанс да изпитат термични проблеми.

Лернър обясни и възможните опасности, свързани с меките хибриди, използвайки BMW X5 2025 като пример. Експертът по безопасност на транспорта отбеляза, че ограниченията в пространството са довели до това BMW да постави батерията на мекия хибрид на X5 2025 паралелно с двигателя, и че моделът има и резервоар за гориво с HDPE пластмаса, която се топи при 348 градуса по Фаренхайт.

"Това, с което се сблъсквате в 2025 BMW X5 mild hybrid, е екип за първа помощ, който влиза и си мисли "добре, това е пожар от бензин и това е моята тактика“, но ако тази 48-волтова батерия се запали, тя може да изстреля клетките си на 65 фута и седем инча.“ Той добави, че ако батерията се запали, това ще доведе до топене на резервоара за гориво и сега имате пожар от бензин плюс пожар от батерия. "Като смесвате двете горива, вие удвоявате проблема.“ Все пак Лърнър поясни, че някои автомобилни производители, като Audi , имат конфигурации за мек хибрид, които са по-малко проблематични, и основният момент е, че екипите за първа помощ трябва да знаят, че когато има активна литиево-йонна батерия, те могат да се борят с множество видове пожари.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:11 / 13.08.2025
Подробности за най-новото шоу по NOVA
14:36 / 13.08.2025
Това растение помага при рак на панкреаса
14:32 / 13.08.2025
Теа и Наум ще отбележат 13 години заедно във Флоренция
14:31 / 13.08.2025
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
12:43 / 13.08.2025
Анита Мейзер с думи към мъжа, кого уби със свински опашки: Знам, ...
12:12 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: