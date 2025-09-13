ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|По-малкият брат на Ергенът Виктор му е одрал кожата
Двамата братя прекарват време заедно на море на гръцкия остров Миконос. Емо е по-малък от Виктор и е неговата по-млада версия. За разлика от него той е тъмнокос и с тъмни очи, но пък брадите и прическите са едни и същи. Братята също си приличат по физиката – и двамата имат мускулести и атлетични тела.
Едно обаче е сигурно – Виктор и Емо излъчват една и съща заразителна положителна енергия със своите широки усмивки.
26-годишният Русинов показа и как двамата са изглеждали като по-малки, когато Емо е бил едва около 10-12-годишен.
Виктор се превърна в един от най-желаните мъже на екрана и е бил най-красивият българин, спечелвайки титлата "Мистър България“ 2021. През 2022 година е избран за най-красив и харизматичен мъж модел. За разлика от него, който има над 33 хиляди последователи в Инстаграм, Емо не е толкова активен в социалната мрежа, където го следват едва 965 човека, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1004
|предишна страница [ 1/168 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
22:58 / 12.09.2025
Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвал...
22:57 / 12.09.2025
Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
19:20 / 12.09.2025
Шеф Шишков заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна з...
19:20 / 12.09.2025
Водещата на тотото се сгоди
17:28 / 12.09.2025
Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че н...
14:20 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета