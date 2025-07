Почина Дан Ривера, обикалял на турне с демоничната кукла Анабел

© Обиколката на обитавана от духове кукла се превръща в трагедия, след като изследователят на паранормални явления Дан Ривера почина на 54 години.



Според Fox News, Ривера е издъхнал само часове след края на разпродадено събитие с участието на скандалната кукла Анабел в Гетисбърг, Пенсилвания. По информация на медията, Ривера е бил намерен безжизнен в хотелската си стая след края на събитието. Медиците от Спешна помощ опитали на съживят мъжа, но без успех.



Събитието в Гетисбърг е било последната спирка от турнето "Devils on the Run“, което е представило обитавани от духове артефакти от колекцията на NESPR. Ghostly Images of Gettysburg, домакин на събитието заяви: "Дан беше страхотен човек и добър наш приятел. Той ще липсва на всички, които са го познавали“.



Ривера, ветеран от американската армия, съпруг и баща на четири деца, беше водещият изследовател на NESPR. Той се появи в предаването "Най-обитаваните от духове места“ на Travel Channel и консултираше поредицата "28 дни обитавани от духове“ на Netflix.



В центъра на последното турне на Ривера беше Анабел, най-известната кукла, за която се смята, че е обитавана от духове. Анабел вдъхнови поредицата хорър филми "Заклинанието“ и няколко спиноф-а.