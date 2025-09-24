ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст, пише BBC.
Кардинале е работила с едни от най-известните режисьори, сред които Лучино Висконти, Федерико Фелини и Ричард Брукс
Актрисата е починала в Немур, Франция, в компанията на децата си, според нейния агент Лоран Саври.
"Тя ни оставя наследството на свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артист“, каза Саври пред AFP.
