Почина Пери Бамонте от The Cure
©
Групата потвърди новината в изявление, публикувано в официалния й сайт.
"Тих, отдаден, интуитивен, постоянен и изключително креативен, Теди беше топлосърдечна и жизненоважна част от историята на The Cure“, се казва в съобщението.
Бамонте е роден на 3 септември 1960 г. в Лондон, Великобритания. По-малкият му брат Дарил е работил като турне мениджър за The Cure Depeche Modeи чрез него Пери се присъединява към турнетата на групата през 1984 г.
Официално се присъединява към бандата през 1990 г., когато клавиристът Роджър О'Донъл напуска. Свири на китара, шестструнен бас и клавишни инструменти.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ники Кънчев черпи днес
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сашо Кадиев подари на жена си втори годежен пръстен
23:12 / 26.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
16:29 / 26.12.2025
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има простр...
14:53 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
09:25 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
09:25 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.