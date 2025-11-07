Почина Полин Колинс
©
Тя почина в дома за възрастни хора в Лондон, заобиколена от семейството си, след като няколко години се бореше с болестта на Паркинсон, съобщиха близките й.
Колинс ще бъде запомнена най-вече с ролята си на Шърли в наградения филм на Луис Гилбърт, базиран на известната пиеса на Уили Ръсел. Тази роля й донесе наградата "Златен глобус“ за най-добра актриса, както и награда БАФТА.
Още по темата
/
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Още от категорията
/
Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм
05.11
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Гардеробът на Деси Радева е в криза, извади рокля от нафталина
16:08 / 06.11.2025
Принц Уилям се снима пред статуята на Христос в Рио, където Даяна...
13:43 / 06.11.2025
Много злоба и омраза! Хората гасят телевизорите
12:52 / 06.11.2025
Водеща на bTV роди момче
12:07 / 06.11.2025
Бившата на Гущеров се тунингова
09:55 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.