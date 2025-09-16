ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Почина Робърт Редфорд
Някои от най-големите филми на Редфорд са "Бътч Касиди и Сънданс Кид" и трилърът "Цялото президентско войнство", посветен на аферата "Уотергейт". Той е и кръстник на независимото кино като основател на филмовия фестивал "Сънданс".
Холивудската легенда, носител на "Оскар" и режисьор Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст.
С магнетичното си присъствие на екрана, Редфорд остави своя отпечатък в света на киното чрез емблематичните си роли в "Извън Африка", "Великият Гетсби" и "Офцери и пешки". През 1980 г. той печели "Оскар" за най-добър режисьор за филма "Обикновени хора“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 448
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Празник на пенсионера в Ж.Р.Тракия.Лично кметът Костадин Димитров ни поздрави.
преди 6 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
След 4 дни идва в България
13:08 / 16.09.2025
Захари Бахаров излиза от затвора
10:08 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:46 / 16.09.2025
Пари идват при тези зодии днес
09:03 / 16.09.2025
Мили и любими на хората имена празнуват днес
08:35 / 16.09.2025
Ушната кал е идеална за ранно откриване на заболявания
17:31 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета