Канадско-американската актриса Катрин О'Хара, която е известна с участието си в ситкома "Шитс Крийк“ и поредицата "Сам вкъщи“, почина на 71 години. Мениджърът на канадската актриса е потвърдил информацията предв петък, 30 януари.О'Хара е родена в Торонто през 1954 г. Тя е второто най-малко от седем деца, баща й е работил за Canadian Pacific Railway, а майка й е била агент на недвижими имоти.Първата й актьорска изява е в ролята на Дева Мария в пиеса за Рождество Христово. След като завършва гимназия, започва работа като сервитьорка в Second City Theater в Торонто."Имах късмета да гледам всички“, разказва тя пред списанието през 2024 г. за легендарните таланти на театъра, сред които са Дан Айкройд, Джо Флахърти и семейната й приятелка Гилда Раднър. Когато се явява на прослушване, Флахърти й дава някои обезкуражаващи отзиви."Той ми заяви: "Продължавай с добрата работа. Имам предвид основната ти работа: сервитьорка“, разказа тя. Младата сервитьорка не го послушала и печели прослушването.О'Хара се присъедини към компанията през 1974 г. Един от нейните колеги на сцената е комедиантът Юджийн Леви, който ще да стане един от най-близките й приятели и сътрудници. О'Хара разказа пред The New Yorker през 2019 г., че в началото се страхувала да излиза на сцената.