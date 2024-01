Почина актьорът, изиграл Хъч в сериала "Старски и Хъч"

© Актьорът Дейвид Соул, известен най-вече с ролята си в телевизионния сериал "Старски и Хъч", почина на 80-годишна възраст, съобщи ВВС.



Съпругата му Хелън Снел заяви, че той е починал в четвъртък "след смела битка за живот в любящата компания на семейството".



"Той сподели много необикновени дарби в света като актьор, певец, разказвач на истории, креативен художник и скъп приятел", заяви тя.



"Неговата усмивка, смях и страст към живота ще бъдат запомнени от мнозина, чийто живот е докоснал".



Роденият в САЩ актьор е най-известен с ролята си на детектив Кенет "Хъч" Хъчинсън в класическия сериал за разкриване на престъпления "Старски и Хъч".



В сериала, който се излъчва от 1975 до 1979 г., той играе заедно с Пол Майкъл Глейзър.



Двамата с Глейзър се превъплъщават в ролите си в римейка от 2004 г. " Старски и Хъч" с участието на Бен Стилър в ролята на Старски и Оуен Уилсън в ролята на Хъч.



Соул е известен и с ролите си в "Here Come The Brides", "Мръсният Хари: Силата на Магнум" и "Жълтата роза".