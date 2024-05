Почина един от най-известните гласове на рока

© Дъг Ингъл, последният оцелял член на оригиналния състав на хеви рок групата Iron Butterfly, почина на 78-годишна възраст.



Ингъл бе вокалист и органист на групата, която е основава през 1966 г., и изпява 17-минутния им хит "In-A-Gadda-Da-Vida", който звучи в епизод на "Семейство Симпсън" от 1995 г.



Синът на музиканта обяви кончината на баща си в социалните мрежи, но не посочи причина за смъртта му, пише Vesti.



"In-A-Gadda-Da-Vida" е включен в едноименния албум на Iron Butterfly от 1968 г., който прекарва 81 седмици в топ 10 в САЩ.



В крайна сметка записът е сертифициран като четворно платинен, което означава, че от него са продадени поне 400 000 копия.



"In-A-Gadda-Da-Vida" е нечетлива версия на "In the Garden of Eden" - както се твърди, неправилно чута от барабаниста на групата Рон Буши, когато Ингъл за първи път представя песента на групата.



В епизода на "Семейство Симпсън" Bart Sells His Soul (Барт продава душата си) скейтбордистът-пакостник промъква версия на песента в църковното си богослужение под заглавието "In The Garden Of Eden" (В райската градина).



"Ей, Мардж, помниш ли как се целувахме на този химн?", Хоумър прошепва в епизода.



Песента е кавървана и от други групи, сред които Slayer, The Residents, Boney M and the Incredible Bongo Band, чиято версия е два пъти семплирана от рапъра Nas. Песента се появява и в трилъра на Майкъл Ман от 1986 г. "Ловец на хора".



Синът на Ингъл, Дъг Ингъл младши, заяви в изявление, потвърждаващо смъртта на баща му: "С тежко сърце и голяма тъга съобщавам за кончината на баща ми Дъг Ингъл. Татко почина мирно тази вечер в присъствието на семейството. Благодаря ти, татко, че беше баща, учител и приятел. Ценни любящи спомени, които ще нося до края на дните си, продължавайки напред в това пътуване на живота. Обичам те, татко."



Ингъл беше последният оцелял член на оригиналния състав на групата след смъртта на китариста Ерик Бран през 2003 г., басиста Лий Дорнан през 2012 г. и барабаниста Рон Буши през 2021 г.