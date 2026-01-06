Един от най-влиятелните автори в световното арт кино, унгарският режисьор Бела Тар, почина днес на 70-годишна възраст. Новината беше съобщена от името на семейството от неговия колега режисьор Бенце Флигауф, цитиран от унгарската информационна агенция МТИ. В официално изявление Асоциацията на унгарските филмови дейци потвърди, че Тар е починал в ранните часове на деня след дълго и тежко боледуване.Бела Тар е роден през 1955 г. в град Печ. Започва кариерата си едва на 16-годишна възраст като аматьор, а по-късно работи в студиото "Бела Балаж“ – център на унгарското експериментално кино. През 1977 г. режисира пълнометражния си дебют "Семейно гнездо“, вдъхновен от стилистиката на Джон Касаветис. Филмът "Аутсайдерът“ (1981) утвърждава репутацията му на радикален автор и открито се противопоставя на доминиращите тенденции в унгарското кино по онова време. "Аз трябваше да покажа истината. Не почуках на вратата, а я разбих с крак“, казва Тар.През 1988 г. режисьорът снима "Проклятие“ – първия независим унгарски пълнометражен филм, представен на кинофестивала "Берлинале“, който му носи значително международно признание. Именно този филм поставя началото на дългогодишното му творческо сътрудничество с писателя Ласло Краснахоркаи – днес носител на Нобеловата награда за литература.Най-известният им съвместен проект е "Сатанинско танго“ (1994) – седемчасова черна комедия по едноименния роман на Краснахоркаи, върху която Тар работи в продължение на седем години. Филмът се възприема като мрачен и мащабен размисъл за края на комунизма в Унгария. По текстове на Краснахоркаи Тар създава още "Веркмайстерови хармонии“ (2000), "Човекът от Лондон“ (2007) и "Торинският кон“ (2011) – филм, който режисьорът определя като своя лебедова песен.Американската писателка и критичка Сюзан Зонтаг определя неговите филми като "шедьоври на последните двайсет години“, а самия него – като "спасител на съвременното кино“.През 2016 г. Бела Тар гостува на "София филм фест“, където му бяха връчени две награди и бе представена пълна ретроспектива на неговото творчество.