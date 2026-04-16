Почина големият български композиторът Кирил Икономов, това съобщи с пост във Facebook съпругата му - певицата Мая Нешкова, видя Burgas24.bg.
"Снощи внезапно си отиде моето момчe. Маестро Кирил Икономов= Моето всичко...", написа изпълнителката.
Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско.
Завършва висшето си музикално образование със специализации по тромпет (при Русан Атев, проф. Карпаров и проф. Карел Стари), хорово дирижиране (при проф. Лилия Гюлева) и оркестрово дирижиране (при проф. Емил Янев) в София.
Работи в Музикалния театър "Стефан Македонски“ и е част от оркестър "Обектив“.
20 години ръководи оркестър "Благоевград".
Маестрото и Мая Нешкова имат две дъщери – близначките Весела и Йоана.
Екипът на Burgas24.bg поднася своите съболезнования към семейството на Кирил Икономов!
