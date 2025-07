Почина голям актьор - любимец на няколко поколения

© THR Майкъл Медсън - актьорът, известен най-вече с работата си във филмите на Куентин Тарантино Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 1 & 2, The Hateful Eight и Once Upon a Time in Hollywood, почина в четвъртък сутринта. Той беше на 67 години, предаде The Hollywood Reporter.



Мадсен е бил намерен в безсъзнание от полицаи в дома му в Малибу и е обявен за мъртъв в 8:25 ч. сутринта, съобщи говорител на шерифския отдел на окръг Лос Анджелис. Лиз Родригес - негов представител в EMR Media Entertainment, каза пред THR: "Разбираме, че Майкъл е получил сърдечен арест.“



В официалната биография на Мадсен се отбелязва, че той е " внасял едновременно острота и душа във всяка роля, а трайното му влияние върху американското кино е неоспоримо.“



Неговите филмови продукции включват WarGames (1983), The Natural (1984), The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993), Species (1995), Mulholland Falls (1996), Donnie Brasco (1997), Die Another Day (2002), Sin City (2005) and Scary Movie 4 (2006).



Медсън има 346 актьорски роли, а кариерата му започва в началото на 80-те години.