Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Почина голям талант, оставил траен отпечатък в Холивуд
Автор: Екип Burgas24.bg 15:41Коментари (0)103
©
Дейвид Вайцнер, холивудският продуцент, който стои зад филми като "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“, почина. Той беше на 86 години. Тъжната новина беше съобщена от The Hollywood Reporter.

Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. "Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят "Оскар“.

Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“.



Още по темата: общо новини по темата: 1026
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
предишна страница [ 1/171 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да В...
20:28 / 14.09.2025
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:56 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:55 / 13.09.2025
Деси Слава се изнесе от София
15:52 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
15:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
15:46 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: