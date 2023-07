Почина изпълнителят на хита "Love is in the Air"

© iStock Канадският певец Мартин Стивънс, придобил световна слава с диско хита "Love Is in the Air", почина на 69-годишна възраст, предаде Си Би Си, цитирана от БТА.



Новината за кончината му беше потвърдена от компанията "Продъкшън шоубиз" във Фейсбук.



Причината за смъртта на Стивънс не се съобщава. Той е починал на 5 юли.



Певецът е роден на 3 октомври 1953 г. под името Роже Прюдом във Вердюн, провинция Квебек. През 1978 г. издава дебютния си албум, в който са включени само песни на френски език, с изключение на кавър версия на "Love Is in the Air", издадена през 1977 г. от австралийския певец Джон Пол Йънг.