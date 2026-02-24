Американският актьор Робърт Карадайн, познат на публиката с ролите си в "Lizzie McGuire“, "Revenge of the Nerds“ и "The Long Riders“, е починал на 71-годишна възраст.Според информацията той е сложил край на живота си след близо две десетилетия борба с биполярно разстройство.В изявление до изданието Deadline семейството на Карадайн го определи като "светлинка в тунела“ в свят, който често изглежда мрачен, и нарече битката му с психичното заболяване "доблестна“.Близките му изразиха надежда, че неговата история ще помогне за намаляване на стигмата около биполярното разстройство, и помолиха за уважение към личното им пространство в този труден момент.По-големият му брат Кийт Карадайн заяви, че семейството иска хората да разберат, че "няма срам“ в това заболяване, което в крайна сметка "надделя над него“.Той си спомни за Робърт като изключително талантлив, забавен, мъдър и приемащ човек, и подчерта, че семейството ще почита както живота му, така и силата му да се бори с разстройството толкова години.Робърт Карадайн е най-малкият син на легендарния актьор Джон Карадайн и брат на актьорите Дейвид и Кийт Карадайн.Дебютира на големия екран през 1972 г. заедно с Джон Уейн във филма "The Cowboys“.В кариерата си той участва още в отличения с "Оскар“ филм на Хал Ашби "Coming Home“ с Джейн Фонда и Джон Войт, както и в "Mean Streets“ на Мартин Скорсезе.Най-големият му културен отпечатък остава ролята на Луис Сколник във филма от 1984 г. "Revenge of the Nerds“, която се превръща в емблематична за цяло поколение. По-късно той спечели нови почитатели с ролята си на бащата на Лизи в "Lizzie McGuire“.