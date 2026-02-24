Почина известен актьор
©
Според информацията той е сложил край на живота си след близо две десетилетия борба с биполярно разстройство.
В изявление до изданието Deadline семейството на Карадайн го определи като "светлинка в тунела“ в свят, който често изглежда мрачен, и нарече битката му с психичното заболяване "доблестна“.
Близките му изразиха надежда, че неговата история ще помогне за намаляване на стигмата около биполярното разстройство, и помолиха за уважение към личното им пространство в този труден момент.
По-големият му брат Кийт Карадайн заяви, че семейството иска хората да разберат, че "няма срам“ в това заболяване, което в крайна сметка "надделя над него“.
Той си спомни за Робърт като изключително талантлив, забавен, мъдър и приемащ човек, и подчерта, че семейството ще почита както живота му, така и силата му да се бори с разстройството толкова години.
Робърт Карадайн е най-малкият син на легендарния актьор Джон Карадайн и брат на актьорите Дейвид и Кийт Карадайн.
Дебютира на големия екран през 1972 г. заедно с Джон Уейн във филма "The Cowboys“.
В кариерата си той участва още в отличения с "Оскар“ филм на Хал Ашби "Coming Home“ с Джейн Фонда и Джон Войт, както и в "Mean Streets“ на Мартин Скорсезе.
Най-големият му културен отпечатък остава ролята на Луис Сколник във филма от 1984 г. "Revenge of the Nerds“, която се превръща в емблематична за цяло поколение. По-късно той спечели нови почитатели с ролята си на бащата на Лизи в "Lizzie McGuire“.
Още от категорията
/
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър сценарий на кинофестивала ''Берлинале''
22.02
Специалното зимно издание на DOCK International Documentary Historical Film Festival стартира утре
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Изненада: Вкарат още един ерген в битката за женските сърца
16:12 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.