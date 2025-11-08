Почина известен режисьор
©
В изявление за Радио Нова Зеландия семейството на Тамахори заяви, че той е имал Паркинсон и е починал в дома си.
"Неговото наследство живее чрез семейството му, неговия внук, във всеки режисьор, когото е вдъхновил, във всяка граница, която е преодолял, и във всяка история, която е разказал с гениалното си око и честното си сърце. Лий защитаваше таланта на маорите както на екрана, така и извън него... Загубихме огромен творчески дух", споделят още близките му.
Режисьорът е роден в Уелингтън, Нова Зеландия през 1950 г., със смесен маорски и британски произход. Тамахори си проправя път в австралийската и новозеландската филмова индустрия през 70-те и 80-те години на миналия век, работейки по редица филми на Джеф Мърфи и действайки като първи асистент-режисьор на Нагиса Ошима в нашумялата международна продукция "Весела Коледа, господин Лорънс".
Тамахори пробива в режисурата на игрални филми с "Някога бяхме воини“ - тежка драма за жестокостта на живота на семейство маори, борещо се за оцеляване в Окланд, разказва NOVA. След излизането си през 1994 г. той се превръща в най-касовия филм на Нова Зеландия и постига международно влияние. В резултат на това Тамахори е избран да направи историческия филм "Водопадът Мълхоланд" с участието на Ник Нолти и Чаз Палминтери, който печели голямо признание.
Още от категорията
/
Зуека с нова визия
07.11
Водеща на bTV роди момче
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зуека с нова визия
16:29 / 07.11.2025
Венета Райкова: Ще се върна, когато му дойде времето
15:58 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:45 / 07.11.2025
Един от най-обичаните актьори се разхожда с болногледач
12:43 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.