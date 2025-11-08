Лий Тамахори, новозеландският режисьор на "Някога бяхме воини" и "Не умирай днес" , почина на 75 години, съобщава The Guardians. Той е смятан за една от най-влиятелните фигури на маорите в развлекателната индустрия.В изявление за Радио Нова Зеландия семейството на Тамахори заяви, че той е имал Паркинсон и е починал в дома си."Неговото наследство живее чрез семейството му, неговия внук, във всеки режисьор, когото е вдъхновил, във всяка граница, която е преодолял, и във всяка история, която е разказал с гениалното си око и честното си сърце. Лий защитаваше таланта на маорите както на екрана, така и извън него... Загубихме огромен творчески дух", споделят още близките му.Режисьорът е роден в Уелингтън, Нова Зеландия през 1950 г., със смесен маорски и британски произход. Тамахори си проправя път в австралийската и новозеландската филмова индустрия през 70-те и 80-те години на миналия век, работейки по редица филми на Джеф Мърфи и действайки като първи асистент-режисьор на Нагиса Ошима в нашумялата международна продукция "Весела Коледа, господин Лорънс".Тамахори пробива в режисурата на игрални филми с "Някога бяхме воини“ - тежка драма за жестокостта на живота на семейство маори, борещо се за оцеляване в Окланд, разказва NOVA. След излизането си през 1994 г. той се превръща в най-касовия филм на Нова Зеландия и постига международно влияние. В резултат на това Тамахори е избран да направи историческия филм "Водопадът Мълхоланд" с участието на Ник Нолти и Чаз Палминтери, който печели голямо признание.