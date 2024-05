Почина известна холивудска актриса, играла в култов филм

© Напусна ни известна актриса, играла в прочут филм. Сюзън Беклини напусна този свят. Красавицата ще бъде запомнена с ролята си в "Челюсти".



Баклини стана известна през 70-те години на миналия век с ролята си на Криси Уоткинс във филма на ужасите с огромната бяла акула, станала символ на този вид хоръри.



Американската актриса и каскадьорка почина на 77-годишна възраст, на 11 май, съобщи нейният агент Матю Темпълтън.



"С дълбоко съжаление потвърждавам, че нашата любима Сюзън почина тази сутрин. Бихме искали да благодарим на всички за техните съболезнования в този момент. Моля, уважавайте поверителността на семейството в този труден момент“, каза той пред медиите, пише Телеграф.



Джефри Крамър, който играе заедно с нея като полицай Леонард Хендрикс във филма на ужасите, също отдаде почит на актрисата в колоните на Daily Jaws . " Сюзън беше мила, любяща душа и ще липсва много на общността на Jaws. Тя има специално място в сърцата ни!“, каза той.



Героинята на Сюзън Беклини - Криси Уоткинс, е първата жертва на страховитата акула във филма " Челюсти“ , където нейната героиня е нападнат от акула, докато плува сама през нощта - един от най-запомнящите се в историята на киното на ужасите.



Заснемането на този кадър отнело три дни. Лош спомен е оставил за актрисата, която през 2023 година довери, че водата е замръзнала по време на снимките.



Сюзън Беклини се съгласила да направи римейк на тази сцена.



В "1941“ на Стивън Спилбърг тя пародира собствената си роля в "Челюсти“ . Тя обаче не беше изядена от акула и вместо това беше взета от японска подводница.



По-късно Сюзън Беклини продължава кариерата си като каскадьорка. Тя се появява в The Muppet Adventure и Day of The Animals



Причините за смъртта на актрисата обаче не бяха разкрити нито в медиите, нито в TMZ , който също предаде новината.