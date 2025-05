Почина култов холивудски режисьор

© Джеймс Фоли, режисьорът зад два от филмите "Петдесет нюанса сиво“, почина на 71-годишна възраст. Фоли е режисирал и три музикални видеоклипа на Мадона през 80-те години на миналия век - Papa Don't Preach, Live to Tell и True Blue, предаде BBC.



Говорител на режисьора заяви, че Фоли е починал "спокойно в съня си по-рано тази седмица“ в дома си в Лос Анджелис след "многогодишна борба“ с рак на мозъка.



Фоли режисира и 12 епизода на House of Cards - трилърът с участието на Кевин Спейси, който беше един от най-ранните оригинални хитове на Netflix.