Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Почина легенда на Холивуд
Автор: Екип Burgas24.bg 22:19Коментари (0)30
©
Прочут актьор почина, а дни наред никой не знаеше, че вече не е между нас, пет дни по-късно съпругата му потвърди тъжната вест.

Новината за смъртта му, която се случи на 5 октомври, беше потвърдена от неговата партньорка в живота Маги Неф в емоционално съобщение до списание Variety.

Американският актьор Рон Дийн, известен с многобройните си роли на детективи и агенти във филми и сериали, почина на 87-годишна възраст. 

"Той издъхна точно в 16:00 часа, след като поздрави любимите си сестри. Бореше се като воин, само за да ги види още веднъж. Когато останахме сами, хванах ръката му и му казах, че всичко е наред и може да бъде спокоен. Той ме погледна с доверие и си тръгна мирно. Беше дълбоко и достойно сбогуване. Силен мъж - до самия край“, каза Неф.

Публиката го запомня и с ролите му във филми като "Цветът на парите“ (Мартин Скорсезе, 1986), "Никой“ (1988), "Нищо общо“ (1986) с Том Ханкс и Джаки Глийсън, "Пакетът“ (1989) с Томи Лий Джоунс и Джийн Хекман, както и в хита на Кристофър Нолан "Черният рицар“ (2008), където играе детектив Вюрц. 

Дийн участва и в известния трилър "Беглецът“ (1993) заедно с Харисън Форд и Томи Лий Джоунс, както и във филма на Джоел Шумахер "Клиентът“ (1994).

Освен филмови постижения, той има и богата телевизионна кариера - появява се в сериалите "Тя написа убийство“, "Последният път от небето“, "Карън Сиско“, "Студен случай - Неразкрити престъпления“ и "Спешна помощ - Спешна помощ“.

Рон Дийн е роден на 15 август 1938 г. в Чикаго и започва актьорската си кариера в средата на седемдесетте години.

Първата му голяма роля е през 1983 г. във филма "Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano“ с Том Круз. Две години по-късно се появява в култовия филм "The Breakfast Club“ (1985), режисиран от Джон Хюз, където играе бащата на героя, изигран от Емилио Естевес.



Още по темата: общо новини по темата: 1334
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/223 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
20:39 / 09.10.2025
Астролог предсказал черна дата на Сашка Васева
16:49 / 09.10.2025
Експерти: Пептидите помагат да се предотврати отпускането на кожа...
16:51 / 09.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:25 / 09.10.2025
Венета не била болна?
15:47 / 09.10.2025
Старата любов ръжда не ражда
15:58 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: