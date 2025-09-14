Почина легенда на рок музиката

© Барабанистът на The Pretty Things Вив Принс почина на 84-годишна възраст, предаде The Independent.



Новината за смъртта на му беше споделена в Instagram от фронтмена на White Stripes Джак Уайт, който описа покойния музикант като "див и пълен с безгрижие“



"Получих вест чрез моя приятел Джон Бейкър, че великият Вив Принс току-що е починал“, пише той.



"Вив беше невероятен барабанист, див и пълен с безрезервност. Той свиреше за групата The Pretty Things и повлия на много други музиканти като Кийт Муун.“



Уайт коментира, че се е срещнал лично с Принс "преди няколко години“, докато барабанистът работел във фермата си в Португалия.



"Той беше вдъхновен и ексцентричен рокендрол музикант и може би един ден ще трябва да сформирам екип, който да работи по документален филм за този човек“, добави Уайт.



"Ти беше една от истинските.“, написа още той.



Роден в Лъфбъро през 1941 г., Принс започва като джаз барабанист, участвайки в няколко местни групи в началото на 60-те години на миналия век.



Той е работил и като сесиен музикант и си е спечелил нарастваща репутация заради отличителния си и харизматичен стил на барабани.



След като се присъединява към Pretty Things през 1964 г., Принс записва двата албума: The Pretty Things от 1965 г. и Get the Picture?



Непокорните лудории на барабаниста станаха фокус на голяма част от медийното отразяване на групата. Той се занимаваше с нагли шеги на сцената, като например полагане на килими по време на изпълненията на други изпълнители. Принс беше изключен от групата към края на 1965 г.



В годините след работата си с Pretty Things, Принс е свирил с изпълнители като Honeycombs, The Who и Hawkwind, и е записвал с изпълнители като Крис Барбър.



По-късно в живота си той се присъединява към мотоциклетния клуб Hells Angels, само за да бъде изключен заради лошо поведение.



През 1999 г. Pretty Things записват песен, наречена "Vivian Prince“, като почит към бившия си колега от групата, включена в албума Rage Before Beauty .